Looienaar Yannick Thoelen vervangt Gaëtan Coucke in doel bij KV Mechelen tegen STVV

Geen Gaëtan Coucke in doel bij KV Mechelen zaterdagavond op bezoek bij STVV. De nummer één van Malinwa kampt met ontsteking van een bijspiertje in de lies en wordt na overleg met de medische staf nog één à twee wedstrijden aan de kant gehouden. Doublure Yannick Thoelen neemt zijn plaats in onder de lat. Ook Nikola Storm is er nog niet bij op Stayen. De Mechelse winger viel vorige week uit met een verrekking van de quadriceps.