De politie kreeg woensdagnamiddag twee meldingen binnen van woninginbraken in Val-Meer. De eerste inbraak werd om 16.10 uur gemeld. Een oude deur van een huis in de Pannestraat werd opengebroken, maar de buit is niet bekend. Enkele minuten later volgde een tweede melding, dit keer vanuit de Bitsingerweg. Daar werd langs de achterdeur een huis binnengedrongen, maar ook hier is de buit onbekend.

