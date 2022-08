Hap, tap en trap: de vijf mooiste fietsroutes langs de lekkerste adresjes van onze provincie

Buitengoed Slavante, net over de grens in Maastricht, is een echte ontdekking op onze zomerfietstochten. — © Raymond Lemmens

Een hele zomer lang fietsten we de mooiste routes langs de lekkerste adresjes van onze provincie. Goesting bundelt de vijf hap, tap & trap-routes met tips voor een heerlijke pannenkoek, een cocktail op het terras of een uitgebreide lunch onderweg.

1. Langs het mooiste kanaal van Limburg én het prachtige Fietsen door de Heide

Het mijnverleden is niet alleen tastbaar in de regio rond Genk. Ook in het westen van Limburg vind je vandaag nog kolensporen, die letterlijk de leidraad vormen voor deze fietsroute. Uiteraard houdt de trein ook halt op enkele smakelijke stops.

Start- en eindpunt

be-MINE Beringen (om te starten, fiets richting knooppunt 341)

Praktisch

65 kilometer

Route

341-342-554-555-277-275-272-255-264-552-60-59-7-31-32-39-40-278-276-339-503-341

LEES MEER OVER DEZE ROUTE. Van industrieel verleden naar groene toekomst: deze fietstocht loodst je langs de leukste terrasjes

(lees verder onder de foto’s)

In Gerhees komt het tuin- en fietscafé De Vuvuzela niets te vroeg. — © Raymond Lemmens

De dag afsluiten kan prima op be-MINE met een dinertje en dessertje bij Mia Mensa. — © Raymond Lemmens

2. Met zoveel mooie terrasjes ligt het goeie leven hier binnen handbereik

Twee provinciale domeinen in één fietstocht: Nieuwenhoven in Limburg en Het Vinne in Vlaams-Brabant. Dat is twee keer herademen in het groen om te bekomen van de vele zomerbars en terrassen op deze route.

Start- en eindpunt

Provinciaal domein Nieuwenhoven, Nieuwenhoven 1, Sint-Truiden (om te starten, volg de gele bordjes richting ‘kasteel Nieuwenhoven’)

Praktisch

52 kilometer

Route

147-189-171-170-169-161-163-164-167-168-134-135-188-187-33-51-23-48-191-545-190-147

LEES MEER OVER DEZE ROUTE. Voorbij lommerrijke lanen en prachtige kastelen: deze fietstocht loodst je langs de leukste terrasjes

(lees verder onder de foto’s)

In de tuin van fietscafé Heirbaan 66 kan je terecht voor belegde broodjes en slaatjes. — © Raymond Lemmens

Bij Brasserie De Statie in Wilderen kan je even uitblazen met een lekkere pannenkoek. — © Raymond Lemmens

3. Trappen door het dorp waar je het grootste vakantiegevoel krijgt

Voor het hoogst gelegen terras van onze zomerfietstochten moet je een beetje moeite doen. Maar bergop rijden in het mergelland loont altijd: nergens in Limburg vind je mooiere vergezichten dan hier.

Start- en eindpunt

Statieplein, Kanne (Riemst). Parkeren onder de brug langs het kanaal.

Afstand

48,6 kilometer

Route

401-12-411-412-413-76-78-100-431-430-429-424-423-422-421-420-414-413-412-405-402-401

LEES MEER OVER DEZE ROUTE. De mooiste vergezichten in het mergelland: deze fietstocht loodst je langs de leukste terrasjes

(lees verder onder de foto’s)

Op het terras van Moulin Loverix kan je een hartige pannenkoek verorberen, terwijl de Jeker aan je voeten voortkabbelt. — © Raymond Lemmens

‘t Bakhuis is een vaste waarde in Voeren waar veel fietsers halt houden. — © Raymond Lemmens

4. Op de toppen van het Kempens Plateau wachten magnifieke uitzichten

Een dagje in het groen maar toch dicht bij de stad? Geen betere manier om de zomer in te fietsen dan met onze eerste zomerfietstocht, die je van de provinciehoofdstad regelrecht de natuur in loodst. De smakelijkste adresjes voor een stop krijg je er zomaar bij.

Start- eindpunt

Herkenrode-abdij, Hasselt-Kuringen (om te starten, fiets richting knooppunt 94)

Praktisch

59 kilometer

Route

94-93-302-301-300-316-308-309-539-538-317-75-74-79-71-242-243-98-97-96-239-238-237-94

LEES MEER OVER DEZE ROUTE. IJsjes, cocktails en abdijbier: deze Hasseltse fietstocht loodst je langs de leukste terrasjes

(lees verder onder de foto’s)

Op het terras van De Paardenstallen is het eindelijk tijd voor dat abdijbiertje, terwijl de hongerigen gespijsd worden met het stoofvlees van ‘ma Battel’. — © Karel Hemerijckx

De Abdijhoeve in Houthalen-Helchteren is een smaakvolle brasserie met gezellig middenplein. — © Raymond Lemmens

5. Afsluiten met een cocktail en een heerlijke hamburger

Langs stoffige wegen tussen hoog opgeschoten maïsvelden, dwars door de Duinengordel en via een oud kolenspoor naar het kanaal. Onze laatste zomerfietstocht brengt je vanuit As via een staalkaart van het Limburgse landschap naar de origineelste terrassen.

Start- en eindpunt

Station As, Nationaal Park Hoge Kempen, Stationsstraat 124, As

Afstand

58,4 kilometer

Route

41-501-42-44-47-13-12-11-36-31-23-524-2-1-3-4-33-70-529-39-40-41

LEES MEER OVER DEZE ROUTE. Op zoek naar een lokaal biertje en heerlijk hoeve-ijs: deze fietstocht loodst je langs de leukste terrasjes

Brouwerij Cornelissen bevindt zich pal in het centrum van Opitter, waar de fabriek tegenover de kerk mee het dorpsgezicht bepaalt. — © Raymond Lemmens