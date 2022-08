Danielle beleeft grootste nachtmerrie wanneer vreemdeling baby wegneemt wanneer ze even niet kijkt

De Zuid-Afrikaanse Danielle Wolff was aan het winkelen in de supermarkt met haar acht maanden oude baby. Wanneer Danielle bij de frigo’s aankomt en grijpt naar een pakje vlees, duikt er plots een winkelbediende naast haar op. Hij grijpt de baby en loopt ermee weg. “Ik was echt hysterisch”, klinkt het in een Facebook-post over het vooral, “Ik kan het nog altijd niet geloven. Wees alsjeblieft voorzichtig.”