Nieuw ‘Vlinderpad’ verbindt rusthuis met dorpskern Nieuwerkerken

“Dit nieuwe Vlinderpad is ideaal voor mensen van het rusthuis, maar ook voor onze andere inwoners, om te gaan wandelen. Het Muggenboske is een mooi stukje groei, zeker wanneer de daslook daar in volle bloei staat. Momenteel worden de omliggende staten ook heraangelegd. Er zal dan ook een nieuw voetpad komen dat aansluit op dit Vlinderpad. Zo hebben de mensen van het rusthuis dan een snelle en rolstoelvriendelijke doorsteek naar het centrum van Nieuwerkerken. Ideaal om naar de winkel te gaan of daar een terrasje mee te pikken bijvoorbeeld” zo licht schepen van openbare werken Luc Vaes (cd&v) toe. “De gemeente investeerde in totaal ruim 20.000 euro in dit nieuwe pad. Maar we hebben ook nauw samengewerkt met Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren. Zij hebben onder meer voor het ontwerp gezorgd. Het pad zelf is aangelegd door het maatwerkbedrijf De Wroeter uit Kortessem”, aldus nog de schepen. (len)