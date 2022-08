Zeg niet langer Ethias Cross, maar wel Exact Cross: ook Mol, Loenhout en Zonnebeke voegen zich bij regelmatigheidscriterium: “Perfecte mix”

“We zijn Ethias dankbaar voor de goede samenwerking, maar we zijn ook dubbel blij dat we met Exact op korte termijn een nieuwe partner hebben om mee te stappen in het project”, aldus Impens. Exact is van origine een Nederlands bedrijf dat met haar software kmo’s en accountants ondersteunt bij het digitaliseren van de bedrijfsprocessen. Het contract met Golazo loopt voorlopig over twee winters. De business software leverancier was vorige winter ook al partner. “Exaact is de leider in business software in de Benelux. We zochten een sport die een hoge zichtbaarheid en bekendheid heeft in België en ook nog zeer populair is”, zegde CCO Wiegert de Vos over de keuze van het bedrijf om in veldritten te investeren. “Ook de normen en de waarden van de sport sluiten aan bij Exact. We zijn ervan overtuigd dat we via het veldrijden onze klanten iets extra’s kunnen bieden en dat het inspirerende plaatsen worden om elkaar te ontmoeten.”

Drie nieuwkomers

Nieuw op de kalender van Exact Cross zijn de Zilvermeercross in Mol, de Azencross in Loenhout (vorig jaar X2O-Trofee) en de Kasteelcross in Zonnebeke. “De Azencross is een klassieker die onder de vlag van Exact Cross de populariteit zal behouden. Mol heeft op het provinciaal domein een prachtig parcours en met Zonnebeke erbij doen we ook geografisch aan spreiding in het land”, zegde Christophe Impens donderdagmiddag bij de voorstelling op het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. “We hebben nu een heel divers programma met o.a. een klimcross in Beringen, een zandcross in Mol en bijvoorbeeld een parkcross in Zonnebeke. Afhankelijk van het weer worden Loenhout en Kruibeke snelle of ploeterveldritten. Bovendien zijn de Exact Cross in Mol (23 december) en de Azencross van Loenhout (30 december) twee regelrechte kerstcrossen. Na Mol is er een crossloos kerstweekend. We hopen daar op een sterk deelnemersveld met alle mogelijke toppers.”

Vallen wel uit de Ethias Cross-kalender van vorige winter: Leuven, Maldegem en de Rapencross in Lokeren, maar dat komt omdat het BK er wordt georganiseerd.

Voor de vrouwen verandert er niets. De titelsponsor blijft Rectavit Ladies Cross. Alle wedstrijden komen rechtstreeks op VTM en worden becommentarieerd door Michel Wuyts met ex-wereldkampioen Niels Albert als adviseur. Internationaal zijn de veldritten te bekijken op Eurosport of digitaal via GCN.

Kalender

De kalender van Exact Cross en Rectavit Ladies Cross: zondag 18 september: Kruibeke, zondag 25 september: Beringen, zaterdag 1 oktober: Meulebeke, zaterdag 10 december: Essen, vrijdag 23 december: Mol, vrijdag 30 december: Loenhout, zaterdag 21 januari: Zonnebeke, zaterdag 18 februari: Sint-Niklaas. (hc)