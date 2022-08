Remco Evenepoel voor eerste testcase van deze Vuelta: “Mijn plan? Je kan er op voorhand altijd eentje maken, maar het zal afhangen wat er met de vlucht gebeurt”

De vlakke wegen van Nederland liggen al ver in het verleden, deze week wordt het kaf van het koren gescheiden en dat gebeurt misschien vandaag al. Het is vooral een testcase voor Remco Evenepoel. Kan hij op deze lange slotklim min of meer gelijke tred houden met Roglic en co, dan is er veel mogelijk. Vlak voor de koers konden onze reporters hem al even spreken: “Ik denk dat het extreme aanvalswerk voor zaterdag zal zijn.”

“Of het anders wakker worden vandaag? Ja en nee”, aldus Remco Evenepoel voor de eerste aankomst boven. “Het is een speciale koersituatie met een leider die min of meer onverwacht is en best een grote voorsprong heeft. Dat kan wel invloed hebben op het wedstrijdverloop, zeker in aanloop naar de slotklim. Sowieso zal het wel wat koers zijn in de laatste 13 kilometer, al kan je de intensiteit niet voorspellen. Het kan een speciale wedstrijd worden of nu al volledig ontploffen in het klassement. Alles zal afhangen van wat FDJ zal doen. Mijn plan? Je kan er op voorhand altijd eentje maken, maar het zal afhangen wat er met de vlucht gebeurt. Het kan dat mannen die op een kwartier staan 10 minuten krijgen en dan komen wij pas op 6-7 minuten binnen. Er kan bij de favorieten zeker iets gebeuren, want dat hebben we al gezien in de ploegentijdrit en rit vier. Maar ik denk dat het extreme aanvalswerk voor zaterdag zal zijn, hier zal het wat ‘hide and seek’ zijn denk ik.”

“Ik heb alleszins vertrouwen in mezelf en de situatie van het moment. Ik heb er zin in vandaag”, klinkt het. “Tot nu verloopt alles goed. Ik had een tijdje niet gekoerst, dus is het wel leuk om opnieuw dat wedstrijdritme in de benen te krijgen. We zijn intussen aan rit zes en ik begin het toch al een beetje te voelen, maar het is goed dat ik de eerste vijf ritten overleefd heb zonder problemen. Ik hoop dat ik dit kan doortrekken de komende twee weken. Primoz Roglic? Die ziet er zoals steeds sterk uit, hij won ook al een rit dus hij zal wel vertrouwen hebben. Hij is een van de favorieten voor vandaag. Of ik de slotklim ken? Nee, helemaal niet (lacht). Ik heb gisterenavond het profiel bekeken en het ziet er een leuke gelijkmatige beklimming uit. Ik hoop alvast geen tijd te verliezen. Je kan altijd beter wat tijd winnen, maar dat zal moeilijk worden vandaag.”