Isner en De Minaur vervolledigen Team World op Laver Cup

De Laver Cup is een evement dat voor het eerst in 2017 werd georganiseerd door Team 8, een bedrijf van Roger Federer en zijn makelaar Tony Godsick. Team Europe speelt daarin - naar een gelijkaardig principe als dat van de Ryder Cup - tegen een Team World. Beide ploegen krijgen ook een grote naam uit de sport als kapitein. Bij Team World is dat John McEnroe, bij Team Europe is dat Björn Borg.

De vijfde editie van het evenement vindt plaats in Londen van 23 tot 25 september. Elk jaar wordt het evenement in een andere stad georganiseerd. In het ene jaar gaan de wedstrijden door in gaststeden in Europa, in het andere jaar is een stad uit de rest van de wereld gastheer.

Team Europa bestaat uit Rafael Nadal (ATP 3), Stefanos Tsitsipas (ATP 5), Novak Djokovic (ATP 6), Casper Ruud (ATP 7), Andy Murray (ATP 49) en Roger Federer (geen ranking).

Team World bestaat uit Felix Auger-Aliassime (ATP 8), Taylor Fritz (ATP 12), Diego Schwartzman (ATP 16), Alex de Minaur (ATP 20), John Isner (ATP 48) en Jack Sock (ATP 108).