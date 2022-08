De uitslag van het onderzoek naar het gondelongeluk in het Sprookjesbos in Valkenburg is nog steeds niet bekend. Een gezin uit het Vlaams-Brabantse Overijse ontsnapte aan de dood toen een gondel afbrak en zes meter naar beneden viel. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) kan niet zeggen wanneer het onderzoek zal zijn afgerond.