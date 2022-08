Alken

De brandweer rukte donderdag rond 11.30 uur uit voor een weidebrand in Alken. De vegetatie aan de Lokerstraat was daar in brand geschoten en dat ging gepaard met de ontwikkeling van hevige vlammen die zich door de droogte razendsnel konden verspreiden. De rookwolken waren van ver zichtbaar, maar de verspreiding kon uiteindelijk ingeperkt worden door de blussende brandweermannen. ppn/jcr