Conner Rousseau hoort de roddels over zijn liefdesleven ook: “De meeste zijn te zot om los te lopen”

Als je in de kijker loopt, worden mensen nieuwsgierig naar je liefdesleven. Maar Vooruit-voorzitter Conner Rousseau houdt dat deel van zijn leven mooi op slot, ondanks de vele roddels. Zo werd even gedacht dat hij iets had met ex-K3’tje Klaasje. “Ik ga gewoon op restaurant met wie en wanneer ik wil, toch?”, zegt hij in TV Familie.

Als we de zotste roddels zouden geloven, heeft Rousseau al enkele bekende namen op zijn liefdeslijstje staan. Eén daarvan is Klaasje Meijer. De twee werden in julisamen op restaurant gespot, nadat ze elkaar leerden kennen bij The Masked Singer. “Onmiddellijk doen dan bepaalde geruchten de ronde. Terwijl Klaasje als acht jaar gelukkig is met haar vriend Max. Supertoffe kerel, ik heb hem al ontmoet.” Rousseau zegt zich weinig aan te trekken van wat mensen denken over het etentje. “Ik ga gewoon op restaurant met wie en wanneer ik wil, toch?”

Dat hij iets zou hebben met Klaasje, is niet het gekste verhaal dat de Vooruit-voorzitter over zichzelf hoorde. “Ik had eens gehoord dat ik een huis had gekregen in ruil voor iemand een gunst te verlenen. Is natuurlijk helemaal niet waar”, verduidelijkt hij. Ook zou er gezegd worden dat Rousseau’s mama eigenlijk uit een rijke familie komt, wat ook niet klopt. “Het is juist het tegenovergestelde...”

“De meeste roddels zijn te zot om los te lopen”, aldus Conner. “Zo zijn er mensen die beweren dat ze een relatie of seks met mij hebben gehad.” Daar is dan niets van aan. “In het begin vond ik het vreselijk als mijn zus dan afkwam met: ‘Naar verluidt ben jij met X naar bed geweesti!’” Intussen is de politicus de gekke verhalen gewoon.

Rousseau weidt verder niet uit over zijn liefdesleven, omdat er volgens hem niets te vertellen valt. “Ik ben single”, aldus de voorzitter.