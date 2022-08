Leider Marc Sarreau wint derde rit op drie dagen tijd, Theuns vierde en eerste Belg in Tour Poitou-Charentes

In de vernieuwde wedstrijd Tour du Poitou Charentes en Nouvelle Aquitaine is Sarreau oppermachtig. De derde etappe was net iets meer dan 90 kilometer lang en ging over een vlak parcours tussen Nieuil-l’Espoir naar Vivonne. Sarreau kon donderdagmiddag zijn derde rit winnen en klopte landgenoten Paul Penhoët (Groupama-FDJ) en Axel Laurance (B&B Hotels-KTM).

Sarreau blijft door zijn overwinning ook leider in het klassement. Onze landgenoot Edward Theuns (Trek-Segafredo) eindigde als vierde en staat in het klassement tweede op tien seconden van leider Sarreau. Vanmiddag rijden de renners nog een individuele tijdrit van 21,4 kilometer.