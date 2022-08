Twee weekends geen treinverkeer tussen Hasselt en Aarschot

“Het gaat dan om voorbereidingswerken in het kader van de uitrol van het Europese veiligheidssysteem ETCS”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman van NMBS. “Concreet worden er op dat traject nieuwe seinen en voedingskasten geplaatst. Tegelijk gebeuren er ook kabelwerken en wordt aan de bovenleiding gewerkt. Verspreid worden ook op verschillende plaatsen spoorvernieuwingen uitgevoerd.”

“Door deze werken rijden er, in beide richtingen geen treinen tussen Hasselt en Aarschot, vanaf de eerste op zaterdag tot en met de laatste op zondag. Concreet worden dus ook de stations van Schulen, Diest, Zichem, Testelt en Langdorp niet bediend. Er worden vervangbussen tussen Hasselt en Aarschot voorzien. Wie richting Leuven of Antwerpen wil sporen, kan dat via de treinen over Landen doen en kan dan in Leuven een overstap maken om zo in Antwerpen te geraken.”

Alle praktische info is te vinden op de NMBS-app of routeplanner. (dj)