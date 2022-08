Ons laatste grote interview met Herman Vanspringel, waarin het niét over de Tour van 1968 zou gaan: “Maar de Ronde van Frankrijk heeft mij veel schoons gegeven”

Bekentenis: onderstaand interview is mislukt. We gingen het niét over de Tour van 1968 hebben. Niét over die 38 seconden waarmee Vanspringel op de slotdag de Tour verloor aan Jan Janssen. Omdat Vanspringel het niet verdient om slechts om een nederlaag herinnerd te worden. Maar we hebben gefaald. Je kan het er niet niét over hebben met hem. ‘Het zal voor eeuwig mijn lot zijn’, zegt hij, minzaam als altijd.