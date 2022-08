Fietser (64) in levensgevaar na val in Houthalen

Houthalen-Helchteren

Een 64-jarige man uit Zonhoven verkeert in kritieke toestand nadat hij donderdagochtend ten val was gekomen in Houthalen. De man ging tegen de grond toen hij op de Ringlaan aan het fietsen was.

Hij kwam zwaar ten val en omstanders alarmeerden de hulpdiensten. De toegekomen ambulanciers en een mug-team verleenden de eerste zorgen waarna ze het slachtoffer met spoed overbrachten naar het ziekenhuis. Volgens de laatste informatie is de toestand van de zestiger ernstig. Er is sprake van levensgevaar. ppn