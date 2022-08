Ketchup of lippenstift? Rihanna oogst kritiek met zakjes make-up

Popster en ontwerpster Rihanna heeft een nieuwe, knalrode lippenstift op de wereld losgelaten. Die zit niet in een klassieke verpakking: het product is over zes zakjes verdeeld en in sommige zit niet eens lippenstift, maar ketchup. Maar de knipoog naar sauzenfabrikant Heinz valt niet bij iedereen in de smaak.

Make-up or ketchup? staat er op de verpakkingen van Fenty beauty, het cosmeticamerk van Rihanna. Ze ontwikkelde ze samen met het New Yorkse kunstcollectief MSCH om er een spelletje voor te maken onder haar fans. Het is pas als je een zakje opentrekt dat je weet of je met lippenstift of ketchup te maken hebt. Eén ding is zeker: op alle zakjes – ook die met saus – staat vermeld dat je de inhoud beter niet opeet.

“Belachelijk”, klinkt het her en der op sociale media. Mensen lopen niet warm voor het concept omdat Rihanna 25 dollar vraagt voor een collectie van zes zakjes lipgloss of ketchup. “Wie wil dit betalen als de kans bestaat dat je vooral ketchup krijgt?” Ook het feit dat je de zakjes onmogelijk kunt sluiten, oogst tegenkanting. “Voor die prijs kan ik een lipgloss en een fles ketchup kopen die beide afsluitbaar zijn”, aldus een ontevreden fan. (Lees verder onder de foto)

Sauzenfabrikant Heinz stak zelf ook de draak met de make-uplijn. “Nieuwe drop: ben je het zat om 25 dollar te betalen voor ketchupzakjes om uiteindelijk alleen maar lipgloss over je frieten te spuiten? We introduceren Heinz ketchup of ketchup, zes pakjes authentieke Heinz-ketchup met al het gemak van een tube lipgloss en geen verwarring”, stond er te lezen in een ironische post op de socials van het merk.