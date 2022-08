PEER/PELT/VOLKEL

Het duurt nog tot april 2027, maar in Peer en omstreken maakt men zich nu al zorgen over de F-35. Het nieuwe gevechtsvliegtuig zou meer geluid produceren dan zijn voorganger de F-16. Dat bevestigt ook Defensie in Nederland waar de F-35 nu al vliegt. Wat vinden omwonenden rond vliegbasis Volkel van die nieuwkomer? En vooral, wat kunnen wij hier in Limburg al leren van Nederland?