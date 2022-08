Vaarwel zomervakantie, hallo files. Na enkele rustigere weken op de Vlaamse snelwegen gaan we in september weer massaal bumper aan bumper staan. En dan is de verleiding groot om via apps op de smartphone naar alternatieven te zoeken. Maar welke apps laten ons flaneren door het verkeer? En zijn ze wel legaal? Wij zetten de voor- en nadelen op een rijtje.