Britse media lyrisch over Rangers, maar keihard voor PSV na pijnlijke uitschakeling: “De UEFA moet ze keihard straffen”

EINDHOVEN - De Britse en Schotse media zijn erg te spreken over de prestatie van trainer Giovanni van Bronckhorst met zijn Rangers FC. De Schotten wonnen in Eindhoven van PSV met 1-0, waardoor ze zich voor het eerst sinds 12 jaar plaatsten voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Er is ook kritiek, maar die gaat vooral richting de aanhang van PSV, die de bus van Rangers ophield én aanviel: “De UEFA moet ze keihard straffen en een voorbeeld stellen.”