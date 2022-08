De twee ‘zuster’ kastanjebomen zijn weer verenigd

“Eén van de bomen was aan het afsterven en moest noodgedwongen worden gekapt. De kolossale stam werd echter bewaard en daar is nu een tafelblad van gemaakt. We hebben de unieke tafel, waar de jaarringen aangeven dat de boom terug gaat tot het jaar 1872, nu vlakbij de nog staande boom geplaatst. Je kunt stellen dat de zusters weer zijn verenigd”, stelt initiatiefnemer Arno Vansichen. “Samen met de pittoreske kapel is dit plekje te midden van de akkervelden nu een bijzonder stuk geschiedenis rijker.” (JoGe)