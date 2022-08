Vrouw ontdekt ‘geheime boodschap’ van medewerker op Starbucks-beker: “Hier ga ik nooit meer”

De verbazing was groot toen een vrouw in een Starbucks-filiaal plots een flirterige boodschap aantrof op haar beker. De poging van de barista pakte verkeerd uit. “Hier kom ik nooit meer”, zegt de klant op sociale media.

Het had het begin van een romantische film kunnen zijn. Vrouw bestelt koffie, barista schrijft een flirterige boodschap op haar beker en ze leefden nog lang en gelukkig. Helaas pakte het in het relaas van een vrouw op TikTok anders uit. Zij toont hoe er "geheime boodschap” staat op haar beker, naast een pijl die tot aan de onderkant van de beker gaat.

Op die onderkant staat normaal. “Wees voorzichtig, dit drankje is extremely hot.” In dit geval had de barista dat veranderd in: “Wees voorzichtig, je bent extremely hot.” Ze kon het gebaar niet waarderen, maakt ze duidelijk. “Hier ga ik nooit meer terug.”