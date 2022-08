Topreekshoofden sneuvelen in tennistoernooi van Cleveland

In de achtste finales was de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 51) in twee sets (6-4 en 6-1) te sterk voor Krejcikova, terwijl haar landgenote Madison Brengle (WTA 63) het in drie sets (3-6, 7-5 en 7-5) haalde van Alexandrova. Trevisan moest dan weer forfait geven voor haar duel met de Chinese Zhang Shuai (WTA 35).

In de kwartfinales staat Pera voor een duel met haar landgenote Sofia Kenin (WTA 415), Zhang neemt het op tegen de Française Alizé Cornet (WTA 37), Brengle staat tegenover de Russin Aliaksandra Sasnovich (WTA 36) en de Russin Liudmila Samsonova (WTA 45) moet voorbij de Poolse Magda Linette (WTA 67) zien te geraken.