Onbekenden willen bom laten ontploffen bij juwelierszaak in Eisden

Een interventieploeg van de politie Lanaken-Maasmechelen stootte donderdagochtend op een bom. Het explosief lag op de stoep voor de toegang tot een juwelierszaak op de Pauwengraaf in Eisden. Mogelijk gaat het om een mislukte inbraak of aanslag.

De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. De politie kreeg rond 6 uur in de ochtend een melding van een inbraak bij de zaak First Gold. Daar hadden de daders een bom met ontstekingsmechanisme gelegd. Deze bevatte kabels onder het ijzeren voorhangsel, maar het lukte hen niet om de bom te laten ontploffen waarna de vlucht werd genomen. Het was donderdagochtend niet duidelijk of het om een mislukte inbraak of aanslag ging. De winkelstraat werd na de vondst helemaal afgezet en na de eerste vaststellingen werd de ontmijningsdienst gebeld. De mensen van Dovo kwamen ter plaatse om de bom te ontmantelen.

“Ik mocht mijn eigen winkel niet uit”, klinkt het bij een handelaar vlakbij. Rond 8.30 uur werd de straat terug opengesteld.

Het is al de tweede keer dat er een aanslag wordt gepleegd op de geviseerde juwelierszaak. De zaak wordt verder onderzocht.