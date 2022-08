Oudgedienden willen Standard uit de crisis helpen: Mbokani én Mpoku solliciteren voor terugkeer naar Luik

Met slechts vier punten na vijf competitiewedstrijd is Standard bijzonder matig gestart aan het seizoen. De fans van de Rouches zijn allesbehalve tevreden en versterking dringt zich op. Opmerkelijk: zowel Dieumerci Mbokani als Paul-José Mpoku hebben wel zin in een terugkeer naar Luik. Dat hebben beide heren laten optekenen in een interview.

De 36-jarige Mbokani zit zonder club na zijn vertrek bij Kuwait FC en zou dus enkel moeten onderhandelen over zijn loon. Het leek onwaarschijnlijk dat de Congolees na zijn avontuur bij Antwerp nog zou terugkeren op de Belgische velden, maar nu Standard in crisis is...

“Ik had kunnen blijven, maar mijn prioriteit op mijn 36ste is om terug te keren naar Europa”, aldus Mbokani bij Sudinfo. “Ik sta open voor alle voorstellen, uit België of elders. Maar ik hoop dat er snel een oplossing wordt gevonden. Ik weet dat ze op Sclessin op zoek zijn naar meer aanvallend vermogen, dus waarom niet? Standard blijft een van de clubs die mij heeft gelanceerd en mij onvergetelijke momenten heeft bezorgd. Ik ben niet alles vergeten wat ik aan Standard verschuldigd ben. Ik sluit geen enkele deur.”

Mbokani scoorde tussen 2007 en 2010 vijftig keer in 120 wedstrijden voor Standard, waarmee hij twee titels pakte. “Terugkeren naar Luik is iets dat waarschijnlijk wel past. Op mijn leeftijd is het misschien de kans om mijn carrière te beëindigen op de plek waar het voor mij allemaal begon. En dus op een manier om de cirkel rond te maken. Een terugkeer naar Standard interesseert me dus.”

Mpoku zat dan weer op een zijspoor bij Konyaspor. De Turkse competitie is intussen drie speeldagen ver, maar de 30-jarige aanvaller zat geen enkele keer in de selectie. Hij verbrak dan ook zijn contract (tot 2023), om zo net als Mbokani een vrije speler te worden. Intussen is Mpoku terug in het land, op zoek naar een nieuwe uitdaging.

“Ik heb contacten gehad met buitenlandse en verkies een plek waar mijn vrouw en zoon zich goed voelen”, klinkt het in La Dernière Heure. “Dit kan bijvoorbeeld in de Emiraten zijn of Qatar, waar de steden en scholen internationaal zijn. Ik heb ook contact gehad met een Belgische club. Er is contact opgenomen met mijn zaakwaarnemer Stijn Francis en er hebben al gesprekken plaatsgevonden. Standard? Iedereen weet mijn huis nog steeds vlakbij het stadion is. Mijn liefde voor de club is niet veranderd. Als de huidige directie denkt dat ze me nodig hebben… Mijn deur staat altijd open. Dan weten ze wat ze moeten doen.”