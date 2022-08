Ploegmakker van Wout van Aert komt zwaar ten val na pijlsnelle tussentijd in proloog (maar heeft wel een troostprijs beet)

Filippo Ganna schreef woensdag de proloog van de Ronde van Duitsland op zijn naam. De wereldkampioen was na 2,6 kilometer twee seconden sneller dan Bauke Mollema. Nochtans had onderweg Olav Kooij de snelste tijd. De snelle man van Jumbo-Visma ging daarna echter hard onderuit na een scherp aangesneden bocht.

De tussentijd, op het hoogste punt van het parcours, leverde de Nederlander wel de bergtrui op. Of Kooij die donderdag draagt is de vraag. Ten tijde van de huldiging was hij in het ziekenhuis waar de wonden aan zijn linkerbeen werden verzorgd. Kooij won vorige week nog twee ritten in de Ronde van Denemarken.