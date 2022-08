De helft van de scholen had de voorbije twee weken nog één of meerdere vacatures openstaan. Dat blijkt uit een exclusieve enquête van Nieuwsblad bij meer dan zeshonderd scholen. Directeurs halen alles uit de kast om de gaatjes te vullen, maar nu al is duidelijk dat dat niet overal zal lukken. “Tegenwoordig voel ik me meer interimkantoor dan schooldirecteur.”