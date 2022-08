Indrukwekkende röntgenfoto: python met tracker in zijn lijf opgegeten door andere slang

In een dierentuin in Miami is een python met een tracker in zijn lijf opgegeten door een watermoccasinslang.

Medewerkers van de dierentuin deden deze verrassende ontdekking toen ze de python zochten en hem dankzij de tracker vervolgens aantroffen in de buik van de watermoccasinslang. De python droeg die tracker omdat onderzoekers zijn bewegingen wilden bestuderen.

De dierentuin deelt een indrukwekkende röntgenfoto van de slang op Facebook. “Je kunt de ruggengraat en de zender van de python in de watermoccasinslang zien op deze foto”, schrijft de dierentuin.

(lees verder onder de post)

Wat de situatie bijzonder opvallend maakt, is dat de slangen maar tien centimeter verschillen in lengte. Waar de watermoccasinslang 109 centimeter lang is, is de python precies één meter. Een flinke maaltijd.

De Birmese python is een grote niet-giftige soort die invasief is in Florida. De watermoccasinslang is een slang uit de familie adders en komt vooral voor in delen van Noord-Amerika.