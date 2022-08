Belgian Lions willen Cats achterna en ook naar het WK: “Eerst Engeland, en dan pas denken we aan de match tegen Giannis Antetokounmpo”

Vanavond (20u30) openen de Belgian Lions in de Mons Arena de beslissende WK-voorronde versus Groot-Brittannië. De Lions, die volgende week aan een vijfde opeenvolgende EK beginnen, waren nog nooit op een WK en willen de Belgian Cats achterna. “Het momentum is daar, aan ons om het te pakken,” zegt kapitein en ancien Maxime De Zeeuw (35).

Het WK wordt volgend jaar (25 augustus-15 september) in Japan, Filipijnen en Indonesië afgewerkt. 24 ploegen nemen deel waarvan 12 uit Europa. De Europese ploegen moeten daarvoor wel twee kwalificatierondes afwerken. In de eerste ronde wonnen de Belgian Lions vier van de zes interlands waaronder tweemaal tegen wereldmacht Servië.

“Jammer dat we tweemaal nipt tegen Letland verloren. De resultaten van de eerste ronde worden immers meegenomen naar de beslissende voorronde die vanavond begint. Met Griekenland en Turkije zitten twee Europese toppers in onze poule. De derde opponent is Groot-Brittannië (met Nate Reinking, ex-speler van Bree en Bergen als bondscoach, red.). Willen we in de running blijven voor het WK is vanavond winnen van de Engelsen een must. Aan zondag in de Griekse heksenketel en tegen Giannis ‘Greak Freak’ Antetokounmpo denken we nog niet,” zegt Maxime De Zeeuw.

Stunten in november en februari

In november en februari wanneer de overige vier WK-kwalificatiewedstrijden worden afgewerkt kunnen Turkije en Griekenland niet beschikken over NBA- en Euroleague-spelers. Deze twee competities liggen immers niet stil wanneer de interlands worden betwist. België heeft met Ismael Bako (Virtus Bologna) en Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne) ook twee belangrijke spelers die in de Euroleague uitkomen. Sam Van Rossom, Euroleague met Valencia, moest onder druk van de Spaanse ploeg, afzeggen voor de Lions en stopte definitief als internationaal.

Van WK-kwalificatie onmiddellijk naar EK in Georgië

“Eerst deze window en dan zien we wel over welke spelers we beschikken in november/februari. We hebben het momentum en uitzicht om in poule I in de top-3 te eindigen. We waren nog nooit op een WK en de kaarten lagen nog nooit zo goed. Het zou voor mijn generatie een mooi orgelpunt kunnen vormen. Wij hebben geen NBA-spelers, wel een mix van ervaring met jonge talenten. En vooral een portie karakter die ons enerzijds op een vijfde opeenvolgende EK (1-18 september Georgië/Tbilisi -Duitsland/Berlijn) bracht en ons anderzijds laat dromen van een WK.”

Maxime De Zeeuw verliet na passages bij Pepinster, Gent en Antwerp Giants en als Speler van het Jaar in 2014 de Belgische eerste klasse en was acht jaar (Italië, Spanje, Frankrijk, Tsjechië, Israël en Duitsland) in het buitenland aan de slag.

“Op 35-jarige leeftijd is het ook om familiale redenen tijd om te terug keren. Ik vond bij Limburg United een nieuwe uitdaging en kijk uit naar een competitie met Nederlandse teams. Eerst volgt dus een drukke maand met de Belgian Lions met na de twee WK-kwalificatiewedstrijden het EK in Georgië/Tbilisi. In een poule van zes gaan we daar op zoek naar een stek in de top-4 en de 1/8ste finales die in Berlijn worden betwist. Ja, sinds 2011 mijn vijfde EK op een rij. De bevestiging dat we goed bezig zijn. Nu op zoek naar die volgende stap en het WK,” aldus de Brusselaar die al goed is voor 127 selecties bij de Belgian Lions. Loïc Schwartz, Quentin Serron en Roby Rogiers zitten niet in de selectie van twaalf voor de wedstrijd van vanavond versus Groot-Brittannië. Er zijn nog tickets beschikbaar via www.basketballbelgium.be/tickets.

Selectie: Manu Lecomte, Jonathan Tabu, Alex Libert, Retin Obasohan, Jean-Marc Mwema, Vrenz Bleijenbergh, Hans Vanwijn, Pierre-Antoine Gillet, Maxime De Zeeuw, Haris Bratanovic, Kevin Tumba, Ismael Bako

Programma poule I(punten van de eerste ronde worden meegenomen):

25/08 20.30 België-Groot-Brittannië; 28/08 19.00 Griekenland-België; 10/11 Turkije-België; 13/11 België-Griekenland; 24/2 Groot-Brittannië-België; 27/2 België-Turkije

Stand poule I(top 3 geplaatst voor WK 2023):

1. Griekenland 4-7; 2. Letland 4-7, 3. België 4-6; 4. Turkije 4-6; 5. Servië 4-5; 6. Groot-Brittannië 4-5