Nathalie Meskens na uitbrengen eerste single: “Het is knokken in de muziekwereld, ik hoop mezelf meer op de radio te horen”

Presenteren, acteren: Nathalie Meskens kan het allemaal. Als MSKNS probeert ze het nu ook in de muziekwereld te maken. Maar eerste single You knocked down my walls is voorlopig geen succes. “Ik zou mezelf graag meer op de radio horen”, zegt ze in Het laatste nieuws.

Meskens is niet de eerste die de overstap van tv - waar ze wel actief blijft - naar de muziekwereld probeert te maken. Ze duikt binnenkort dan wel op in Tien om te zien - “Ik ben superblij en dankbaar dat ik erbij mag zijn” - maar zegt in Het laatste nieuws wel dat het knokken is om er te komen. “Mensen denken nogal snel dat je voor een plekje kan lobbyen, om bijvoorbeeld in Tien om te zien te komen. Ik wou dat ik het kon. Dan zou You knocked down my walls tenminste op de radio te horen zijn.”

De single is wel geregeld te horen op de radio. “Maar het kan altijd beter. Het is voor iedereen in de muziekindustrie knokken, merk ik. Erg vind ik dat niet. Het geeft me net extra veel uitdaging. Ook al hoop je natuurlijk ergens op een gegeven moment wanneer je de radio opzet van Hé, dat ben ik te kunnen roepen.”