2.000 bedrijven dreigen subsidies voor zonnepanelen te verliezen, gezinnen delen in klappen

Investeerders in zonnepanelen vragen dat minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) de plannen voor de subsidieknip voor zonnepanelen laat varen omdat veel meer bedrijven getroffen worden dan gepland. “Er worden minstens 2.000 Vlaamse bedrijfsinstallaties getroffen. Twee derde daarvan zijn kleinere”, zegt Dirk Van Evercooren, de directeur van de sectorfederatie ODE Vlaanderen.

Demir kondigde in februari aan dat ze 1,2 miljard euro wil besparen op de stroomfactuur door de historische steun stop te zetten aan zonnedaken van voor 2013. De minister zei kleine installaties niet te viseren, alleen 1.200 grote overgesubsidieerde installaties in handen van grote bedrijven. Demirs kabinet focust op installaties die meer dan 200.000 euro steun ontvangen in drie jaar.

Ook gezinnen

Volgens een analyse van ODE Vlaanderen is er echter veel collateral damage: bij bedrijven die zonnepanelen lieten plaatsen via leasingformules, bedrijven met meerdere kleine installaties, of kmo’s die naast voor zonnepanelen ook andere steun hebben gekregen en zo uitkomen boven de kritische drempel van 200.000 euro steun. In totaal gaat het om meer dan 1.000 installaties.

Daarnaast dreigen - in tweede lijn - duizenden gezinnen in de klappen te delen omdat ze investeerden in energiecoöperaties of in een project van zonnepanelenhuur stapten, waarschuwt ODE Vlaan­deren. Ook bedrijven die hun dak verhuurden voor zonnepanelen en goedkope stroom zullen die voordelen verliezen.

De opmerkingen van ODE Vlaanderen worden niet in dank afgenomen. “Het zou de sector sieren de adviezen van de Raad van State en van adviesraden af te wachten in plaats van willens nillens de minister haar initiatief stokken in de wielen te steken”, klinkt het op het kabinet.