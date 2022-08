Blunder in verdediging komt PSV héél duur te staan: Rangers mag naar groepsfase Champions League

PSV - Rangers 0-1

Vooraf was de sfeer rond het Philips Stadion van PSV waanzinnig: bengaals vuur, rookbommen en luide gezangen. Die sfeer trok zich ook door in de tribunes, maar halverwege de eerste helft was het toch al beduidend stiller. Het enthousiasme bij de fans leek bij de spelers van PSV verlammend te werken, Rangers was de betere ploeg.

Vlak voor rust had de thuisploeg dan toch twee uitstekende kansen via Cody Gakpo en Luuk de Jong, maar het bleef 0-0. Verrassend genoeg bleef kapitein Luuk de Jong na de rust in de kleedkamer, toptalent Xavi Simons moest de boel komen forceren. De huurling van PSG bracht snelheid in het spel van de Eindhovenaren, maar het was de uitploeg die op het uur op voorsprong kwam via Antonio Colak. De Duitse spits kon profiteren van een pijnlijke misser in de PSV-verdediging.

PSV moest scoren om nog verlengingen uit de brand te slepen - in Schotland werd het 2-2 -, maar de Schotten bleven uitstekend verdedigen. Rangers hield vol en mag zich opmaken voor de groepsfase van de Champions League.

Beelden van de goal van Rangers: