Limburgse vastgoedondernemer koopt het grootste stuk landbouwgrond van het land

De Limburgse vastgoedondernemer Frank Tans heeft in West-Vlaanderen de grootste landbouwvennootschap van het land gekocht. Het gaat om een portefeuille van zo’n 500 hectare aan landbouwgronden en bossen. “Mijn zoon is landbouwer, dus heb ik wel affiniteit met de sector”, laat hij optekenen in De Tijd.