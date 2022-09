Zeno Debast (18) is de revelatie in de paars-witte verdediging en werd daarvoor beloond met zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. Opvallen doet het RSCA-jeugdproduct in de eerste plaats door heel stijlvol te voetballen. Van ballenraper in de Champions League tot Rode Duivel: “Tot twee jaar geleden had ik nog nooit getackeld.”