Terwijl het dossier-Vanaken hangende is – Club Brugge wil meer geld én een vervanger – zit blauw-zwart niet stil. Eén van de profielen die het nog zoekt, is een defensieve middenvelder en daarvoor is de Nigeriaan Raphael Onyedika (21) van het Deense Midtjylland een zeer concrete piste.