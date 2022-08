Het gaat mis in Brussel in aanloop naar match tussen Anderlecht en Young Boys: hooligans gooien tafel door raam van restaurant aan Beursplein

Gemaskerde mannen hebben bij schermutselingen een tafel door een raam van een restaurant gegooid, in een zijstraat van het Beursplein. Dat is door een restaurantuitbater en een buurtbewoner bevestigd aan latere voorbijgangers.

Of het om hooligans van Anderlecht of van Young Boys gaat, is voorlopig niet duidelijk. Vorige week, in aanloop naar de heenmatch in Zwitserland, werden fans van Anderlecht aangevallen in een bar in Bern. Een groep van ongeveer 30 à 40 Anderlecht-fans waren er op het terras iets aan het drinken toen ze plots werden aangevallen door een groep geel-zwartgekleurde Young Boys-supporters.