Terug van een autovakantie? Dan kan je wagen niet alleen een sopje gebruiken. Ook de binnenkant neem je best onder handen

Maak de auto eerst helemaal leeg en haal ook de matjes eruit voor een klopbeurt met de mattenklopper. Vervolgens kunt u alle compartimenten, de stoelen en de vloer stofzuigen. Stof in kiertjes en naden kunt u met een zogenaamde cleaning putty opnemen.

Met een licht vochtige microvezeldoek kunt u alle kunststof delen afnemen, gebruik voor hardnekkige vlekken en het verdiepen van de kleur een cockpitspray.

Vlekken op de (hemel)bekleding haalt u weg met een schuimende textielreiniger of een stoomreiniger. Werk hierbij van boven naar beneden.

Gebruik voor een leren stuurwiel en bekleding een lederreiniger of lederconditioner.

Verwijder eventuele vignetten van de ruit, voor u de autoramen gaat zemen met water met een scheut azijn in, door ze te verwarmen met een föhn. Restjes lijm kunt u weghalen met wat terpentine op een doekje. Als u volgend jaar eerst wat vaseline op de ruit smeert voor u het vignet plakt, is het veel makkelijker te verwijderen.

Omgaan met mieren

Mieren nestelen zich graag onder de tegels in uw tuin. Het is een veilig nestje dat in de zomermaanden lekker warm wordt. Wilt u minder mieren in uw tuin, zorg dan voor minder tegels. U houdt de beestjes uit huis door zorgvuldig met eten om te gaan. Ruim geknoeide kruimels dadelijk op en bewaar voedingsmiddel bij voorkeur in een goed afsluitbare doos.