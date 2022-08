Team Antwerp casht 10.000 dollar na winst 3X3 Pro League in Amsterdam

Fantastisch resultaat van Team Antwerp op de 3X3 Pro League in het Nederlandse Amsterdam. De Sinjoren wonnen in de finale met 21-18 van het Israëlische Tel Aviv. De winst in Amsterdam is tevens goed voor 10.000 dollar.

Team Antwerp heeft er een schitterende tweedaagse in het Nederlandse Amsterdam opzitten. Op de 3X3 Pro League won het maar liefst vijf van de zes wedstrijden. In kwartfinale waren ze met 22-13 te sterk voor NY Harlem (Amerika) en in de halve finale wonnen ze met 13-10 van het Nederlandse Amsterdam.

De finale was een bitsige partij waarin Nick Celis, Thibaut “Must See TV” Vervoort, Bryan De Valck en Raf Bogaerts tegen het Israëlische Tel Aviv (worldranking 14) snel tegen een 3-10 achterstand aankeken.

De nummer vier van de wereld liet echter niet begaan en vond collectief de aansluiting: 16-16. In een spannende slotfase stelde Thibaut Vervoort met een tweepunter en Bryan De Valck de knappe overwinning net veilig: 21-18.

De 3X3 Pro League campagne bracht deze zomer in Nederland voor Team Antwerp mooie resultaten: winst in Utrecht, finale in Den Haag in nu dus winst in Amsterdam. Team Antwerp cash enerzijds 10.000 dollar en is anderzijds zeker van deelname aan de Tainan City Challenger (22-23 oktober) en de World Tour in Jeddah (11 en 12 november).

Lang genieten is er evenwel niet bij voor het succesvolle 3X3 team uit Antwerpen. Komend weekend nemen ze deel aan de World Tour in het Hongaarse Debrecen.