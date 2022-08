Instagram almaar meer ‘Imitatie-gram’: app wil nu ook unieke functie van BeReal kopiëren

Is het de hoogste vorm van vleierij of een zwaktebod? Zeker is dat Instagram plannen heeft om BeReal te kopiëren. Opvallend. Want de Franse app, die onlangs een forse boost in populariteit kreeg, is in feite een anti-Instagram. Geen gecureerde en perfecte plaatjes, maar wel een app die gebruikers vraagt om ‘échte’ foto’s te maken in alledaagse situaties. Niet bepaald waar Instagram om bekend staat.