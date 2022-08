Meer dan vijftig landen roepen Rusland op oorlog te beëindigen

Dag op dag zes maanden nadat Rusland Oekraïne is binnengevallen, hebben meer dan vijftig landen, waaronder de Verenigde Staten, alle lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, de oorlog veroordeeld.

“We roepen de Russische Federatie op een einde te maken aan haar totale veronachtzaming van haar volkenrechtelijke verplichtingen inzake internationaal recht, met inbegrip van de het Handvest van de Verenigde Naties, het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving”, zei de Oekraïense VN-ambassadeur Sergiy Kyslytsya woensdag in New York in naam van de betrokken landen.