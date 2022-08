Limburg

Nog een dikke week en dan start het nieuwe schooljaar. De vakbond loopt zich warm met een petitie. Het personeel is de ballonnetjes die de laatste week opgelaten worden, meer dan beu. Zo moeten de klassen groter en zouden leerkrachten meer of langere lesuren moeten presteren en dat terwijl het personeelstekort nu al gigantisch is. De onderwijsvakbond belooft een hete schoolstart.