VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 6 (BILBAO-SAN MIGUEL DE AGUAYO). De eerste grote test bergop voor Remco Evenepoel

Donderdagmiddag wordt het kaf van het koren gescheiden. Bovenop de Pico Jano wordt al veel duidelijk. Het is vooral een testcase voor Remco Evenepoel. Kan hij op deze lange slotklim min of meer gelijke tred houden met Roglic en co, dan is er veel mogelijk.

Kort:

Start: 12.20 uur

Aankomst: omstreeks 17.15 uur

Afstand: 181,2 km

Het parcours:

Zwaar, zwaarder, zwaarst: dat is de eerste triple op Spaans grondgebied. Dinsdag waren er 2490 hoogtemeters, woensdag 2800 en donderdag 3682!

De etappe zelf is ook een drietrapsraket met eerst een niet voor het bergklassement meetellende heuvel in twee delen, dan eentje van tweede categorie (de Puerto de Alisas) en daarna de Collada de Brenes. Laatstgenoemde is een col van eerste categorie. De laatste 42,2 km is het klimmen, dalen en nog langer klimmen naar het eindpunt dat voor het eerst boven de duizend meter ligt.

Onze sterren:

Primoz Roglic bekende dinsdag op Laguardia al hoe goed hij is. Aan Enrico Mas – ook sterk dinsdag op die punchy knik – en Richard Carapaz om de kopman van Jumbo-Visma in verlegenheid te brengen.

Evenepoel geven we één ster, net als Mikel Landa die zo stilaan wat moet doen om in de race te blijven voor het eindklassement. Bora-hansgrohe heeft met Hindley, Kelderman en Higuita drie speerpunten, maar de Australische Giro-winnaar geeft qua bedrijfszekerheid op dit terrein de beste indruk. In principe moet Rudy Molard ook na deze etappe nog leider zijn. Tenzij hij met compleet verzuurde benen aan de start komt na de toch wel snel gereden rit naar Bilbao.

* Primoz Roglic

** Enric Mas, Richard Carapaz

* Remco Evenepoel, Mikel Landa, Jai Hindley

Dit zijn de sleutelmomenten:

Voor het klassement gebeurt het allemaal in de laatste vijf kwartier van de etappe. Wie zich niet goed voelt op de Collada de Brenes weet al hoe laat het is. Deze klim is 6,8 km lang en loopt gemiddeld 8,2 procent omhoog. Het begint relatief zacht, maar na één kilometer is er een korte zone waar het 15 procent stijgt. Op 2,8 km van de top volgt nog een kilometer met een gemiddelde van 10,4 procent. Na een al even steile afdaling volgt de 12,6 kilometer lange Pico Jano. Het klimpercentage van 6,5 procent valt nog mee, maar ook hier weer zijn er in het eerste gedeelte van de klim stroken waar we boven de 10 procent gaan. Naar het einde toe is de col regelmatiger.

Dit moet u nog weten:

* Cantabrië is bijzonder verraderlijk terrein. Zie Los Muchacos die vijf jaar geleden werd aangedaan.

* De Ascención al Pico Jano is een nieuwkomer in het lange verhaal van de Ronde van Spanje. In deze regio zijn er nog ontelbare plaatsen waar een gelijkaardige finish kan getrokken worden.

* De berg behoort tot het grondgebied San Miguel de Aguayo dat een 145-tal inwoners telt. Boven kijk je uit op het Alsa-reservoir.

* In vergelijking met de voorbije dagen wordt het boven op de col frisjes. Slechts 17 graden worden voorspeld. De kans dat Remco Evenepoel er een ijsbad nodig heeft, is miniem.