Yanina Wickmayer en Zizou Bergs nemen vlot eerste horde in kwalificaties US Open

Wickmayer versloeg in de eerste van drie kwalificatierondes op het hardcourt in New York de Russin Anastasiya Komardina (zonder ranking) in tweemaal 6-2. De partij duurde 1 uur en 9 minuten. In de volgende ronde treft Wickmayer de Oekraïense Daria Snigur (WTA 125), die de Française Tessah Andrianjafitrimo (WTA 218) wipte in 7-6 (7/4) en 6-1.

De 32-jarige Wickmayer probeert zich voor het eerst sinds 2020 weer te plaatsen voor de hoofdtabel in New York. Eerder dit jaar op Wimbledon stond ze voor het eerst weer op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi sinds ze in april vorig jaar mama werd.

Ysaline Bonaventure (WTA 151) speelt ook kwalificaties en mag zich in de eerste kwalificatieronde opmaken voor een duel tegen de Amerikaanse Christina McHale (WTA 249). Elise Mertens (WTA 32), Alison Van Uytvanck (WTA 42), Maryna Zanevska (WTA 98) en Greet Minnen (WTA 109) staan bij de vrouwen rechtstreeks op de hoofdtabel.

Ook Bergs vlot door

Bergs versloeg in de eerste van drie kwalificatierondes op het hardcourt in New York de Argentijn Renzo Olivo (ATP 172) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 27 minuten. In de volgende ronde treft hij de Indiër Yuki Bhambri (ATP 552), die de Moldaviër Radu Albot (ATP 107) wipte in 7-6 (7/4) en 6-4.

De 23-jarige Bergs schopte het vorig jaar tot de tweede kwalificatieronde in New York. Afgelopen juni vierde hij op Wimbledon, via een wildcard, zijn debuut op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. De Limburger verloor hierin zijn eerste wedstrijd tegen de Brit Jack Draper.

Michael Geerts (ATP 223) geraakte niet voorbij de eerste voorronde. David Goffin (ATP 62) staat rechtstreeks op de hoofdtabel bij de mannen.