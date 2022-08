Meteorologen steunen Hongaarse collega’s die ontslagen werden na foute weervoorspelling

Climate Without Borders, een internationaal netwerk van weermannen en -vrouwen, drukt woensdag zijn ontzetting uit over het ontslag van twee Hongaarse meteorologen eerder deze week, nadat door een foutieve weervoorspelling een vuurwerkspektakel werd afgelast. “Ze zijn ontslagen simpelweg omdat hun job goed wilden doen”, klinkt het in een mededeling van de groep, die mede werd opgericht door VTM-weervrouw Jill Peeters.

“Als weervoorspellers is het onze missie om het leven van de mensen en hun eigendommen te beschermen. Wanneer Hongaarse meteorologen gevaar zagen in de voorspelling, deden ze wat wij allemaal zouden doen: waarschuwen voor de risico’s”, aldus Climate Without Borders. De mededeling werd ondertekend door 38 meteorologen van over heel de wereld. Naast Jill Peeters zette ook weerman David Dehenauw zijn naam onder de tekst.

Het hoofd van de Hongaarse weerdienst OMSZ en haar plaatsvervanger zijn maandag ontslagen, volgens de oppositie omdat door een foutieve weersvoorspelling een vuurwerkspektakel ter ere van de Hongaarse heilige Stefanus I werd afgelast. Ze voorspelden 75 tot 80 procent kans op zware stormen, maar die bleven uit. De regeringsgezinde media meldde daarop dat de feestelijkheden afgelast werden door “valse” informatie.

“Voorspellen wat een systeem zo onvoorspelbaar als de atmosfeer zal doen is zo’n complexe uitdaging dat ze bijna onmogelijk zou moeten zijn”, schrijven de meteorologen woensdag. “Weervoorspellingen zijn echter geëvolueerd tot het punt dat iedereen verwacht altijd exact te weten wat het weer zal doen in hun regio.” De ondertekenaars wijzen erop dat dat het gevolg is van de hoge kwaliteit van de voorspellingen, maar benadrukken ook dat zij de eersten zijn om de onzekerheid binnen het vak te benadrukken. Zo geven de modellen die ze gebruiken een reeks mogelijkheden en gebruiken de meteorologen hun kennis om te voorspellen wat de meest waarschijnlijke uitkomst is. “Soms is het echter het minst waarschijnlijke scenario dat het juiste wordt - zoals in Boedapest op zaterdag - en beschuldigen mensen zekerheden nodig hebben ons ervan fout te zijn.”

De meteorologen benadrukken nog dat de onzekerheid alleen maar groter zal worden door de opwarming van de aarde. “Het zal steeds moeilijker worden om het weer te voorspellen, waardoor meteorologen steeds kwetsbaarder worden voor kritiek en verwijten”, klinkt het. “Onze voorspellingen zijn soms imperfect en vaak onpopulair, maar zoals onze Hongaarse collega’s zullen we mensen boven politiek blijven plaatsen en wetenschap gebruiken om jullie veiligheid op de eerste plaats te zetten.”