Anuna De Wever stopt bij Youth for Climate

Klimaatactiviste Anuna De Wever (21) stopt bij organisatie Youth for Climate (YFC). Dat laat ze op Instagram weten. De 21-jarige richtte de organisatie zelf op, maar wil nu andere projecten aanvatten.

“Ik ben al sinds dag één bij YFC, toen we nog met z’n vieren op een bank zaten, met te veel pintjes en een enorme droom. Vandaag maakt het deel uit van een wereldwijde beweging die is uitgegroeid tot een machtige politieke kracht”, schrijft De Wever op Instagram. Net zoals haar grote voorbeeld, de Zweedse Greta Thunberg, begon De Wever enkele jaren geleden te spijbelen op vrijdagen. In plaats van naar school te gaan, kwam ze op straat om meer aandacht te vragen voor de klimaatverandering en de acties die daartegen genomen worden. Wat begon met enkele klimaatspijbelaars groeide uit tot protestmarsen met protest-stoet tienduizenden, steevast met De Wever op kop.

Maar de activiste gaf eerder de fakkel al door. Ze kwam niet meer aan het woord tijdens de laatste grote protestmarsen en liet een nieuwe generatie aan klimaatspijbelaars het voortouw nemen. Nu stapt De Wever ook helemaal uit Youth for Climate.

“Een paar maanden geleden heb ik besloten om niet langer binnen YFC te werken, en ben ik gaan meewerken aan nieuwe en spannende projecten met anderen. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd als jonge activist. Ik heb overwinningen gevierd en geleerd van mijn vele fouten, en ik begin nu te begrijpen waar ik denk dat mijn bijdrage het grootst kan zijn. Ik wil de bewegingen en activisten blijven steunen die niet zo bevoorrecht zijn als ik, als het gaat om toegang tot platforms en arena’s. Ik wil blijven groeien en leren, de onvolmaakte activist zijn die ik ben, en werken aan verandering met de mensen die ik bewonder en van wie ik houd.”

Wat De Wever nu concreet gaat doen, vertelt ze nog niet. Maar wel wil ze deel uitmaken van “massale beleids- en systeemverandering” en dat op de “meest radicale en inclusieve manier.” De klimaatactiviste is van plan om binnenkort meer info te delen over haar toekomst.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)