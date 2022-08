Brandweer blust natuurbrand in Kattenbosserheide in Lommel

“We kregen een melding van een zich snel ontwikkelende vuurhaard”, zegt Bart Kuyken van de brandweer Noord-Limburg. “We hebben onmiddellijk opgeschaald en ook Leopoldsburg om versterking gevraagd. Omdat het windstil is, verspreidde de brand zich niet en hadden we de vlammen snel onder controle. Uiteindelijk heeft de brand zich beperkt tot ruim 15 are. Was er wind geweest, dan was het een heel ander verhaal. Voorzichtigheid blijft geboden, want de natuur is nog altijd kurkdroog.” gvb

© Geert Van Baelen