Wereldkampioen Filippo Ganna wint proloog en is eerste leider in Deutschland Tour, Yves Lampaert vijfde

Filippo Ganna heeft de openingsproloog van de Deutschland Tour gewonnen. De Italiaanse wereldkampioen was over 2,6 kilometer twee seconden sneller dan de Nederlander Bauke Mollema. Nils Politt strandde op drie seconden, Mick van Dijke was net als Yves Lampaert en Ben Healy vijf seconden trager dan Ganna.