Pas geopende schuil al meteen gevandaliseerd met graffiti in Kortessem

De schuil in het Hemelspark in Kortessem is ernstig beschadigd met graffiti. Het gebouw was nog maar pas geopend. Ook elders in de gemeente werden gebouwen met de spuitbus bewerkt.

Wandelaars ontdekten de graffiti aan de binnen- en buitenkant van de pas geopende schuil van het Hemelspark en brachten de gemeentelijke diensten op de hoogte. De aanvullende inrichtingswerken aan het Hemelspark zijn nog maar pas goedgekeurd. Naast de schuil is er al een toilet en fietsenstalling gebouwd. Er komt ook nog een fietsverbinding met het centrum van Kortessem en een herdenkingskei.

“We betreuren ten zeerste dat dergelijke feiten zich voordoen”, zegt burgemeester Tom Thijsen (CD&V). “Niet enkel de schuil werd beklad. Er werd ook graffiti ontdekt op de deuren van de sporthal en het dak van CC De Mozaïek. Hier is waarschijnlijk dezelfde bende bezig geweest. We beschouwen het als regelrecht vandalisme en hebben dan ook klacht tegen onbekenden ingediend bij de politiediensten.”

“Het is niet evident om dergelijke vernieling te herstellen. Onze diensten gaan de zaak bekijken en een gepaste oplossing voorstellen. Ook doen we beroep op de burgerzin van onze inwoners en vragen we om verdachte handelingen in de omgeving van openbare gebouwen te melden aan de wijkagent. We kunnen uiteraard niet op iedere hoek van iedere straat camera‘s of politieagenten zetten.” (Raymond Polus)