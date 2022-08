Zware valpartij aan finishlijn ontsiert zesde etappe Ronde van de Toekomst

De 19-jarige Fransman Romain Grégoire heeft woensdag de zesde etappe in de Ronde van de Toekomst gewonnen, na een sprint in een uitgedund groepje. De sprint werd ontsierd door een zware valpartij aan de finishlijn. De Ethiopiër Welay Berhe ging onderuit, waarna zijn fiets naar de overkant vloog en nog twee renners tegen de boarding duwde.

De beelden van de valpartij:

In de zesde etappe moesten de renners 124,5 kilometer afleggen tussen Saint-Amour en Oyonnax. Zes renners schoven naar voren met nog ongeveer 100 kilometer te gaan. Het heuvelachtige parcours zorgde voor wat schade aan de staart van het peloton, waardoor de voorsprong van de kopgroep rond de 1 minuut 30 bleef.

De voorsprong van de koplopers bleef stabiel met nog 50 kilometer te gaan, terwijl in het peloton het tempo werd opgevoerd door de Duitsers, de ploegmakkers van leider Michel Hessmann. De Col de Matafelon (2,8 km aan 6%) deed de koplopers pijn en hun voorsprong werd teruggebracht tot ongeveer 15 seconden met nog 15 kilometer te gaan. Bij het ingaan van de laatste 10 kilometer werden de koplopers ingelopen.

Op laatste uitdaging van de dag, de lastige Côte de Ceyssiat op 7 kilometer van de finish, gingen de grote kanonnen van start, met name de ploeg van gele trui Michel Hessmann. Hessmann nam de leiding op de top van de klim met Romain Grégoire in zijn wiel. De Fransman, vicewereldkampioen bij de junioren in 2021, was in de sprint uiteindelijk sneller dan de Nederlander Loe van Belle en de Italiaan Davide Piganzoli. De Duitser Hessmann eindigde op de vierde plaats, waardoor zijn leiderstrui niet in gevaar kwam.

Na de rustdag van donderdag krijgen de renners vrijdag een loodzware etappe in het hooggebergte voorgeschoteld tussen Thonon-les-Bains en Saint-François Longchamp (Col de la Madeleine) over een afstand van 175,4 kilometer, met een positief hoogteverschil van meer dan 3.200 meter.