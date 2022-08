Jean Lambrecks, vader van vermoorde Eefje, verbolgen over vrijlating Michelle Martin

Jean Lambrecks, vader van de door Marc Dutroux vermoorde Eefje, reageert verbolgen op de vrijlating van Dutroux’ ex-vrouw Michelle Martin. Vanaf vrijdag is Martin volledig vrij en dus ook verlost van alle opgelegde voorwaarden. Martin werd in 2004 door het assisenhof van Aarlen veroordeeld tot dertig jaar cel voor medeplichtigheid bij de misdaden begaan door haar vroegere man Dutroux die levenslang kreeg voor ontvoering, foltering, verkrachting en moord. Hij maakte zes slachtoffers. Vier van hen overleefden zijn gruweldaden niet.

In augustus 2012 werd Michelle Martin onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Paul Marchal, de vader van An Marchal, postte dinsdag op zijn Facebookpagina dat het moeilijk blijft. Ook Jean Lambrecks reageert woensdag verbolgen.

“Over haar definitieve vrijlating ben ik niet minder dan verbolgen, hoewel ik wist dat deze dag zou komen. Ontelbare uren heb ik al besteed aan de studie van het dossier. Het is overduidelijk dat ze schuldig is aan veel meer feiten dan de officiële versie doet vermoeden. Ze werkte actief mee aan de verkrachtingen door onder meer de slachtoffers te verdoven. Dat deed ze bijvoorbeeld met twee Slowaakse zussen die Dutroux zogezegd had uitgenodigd om in België met vakantie te komen,” aldus Jean Lambrecks.

“Ook begrijp ik niet dat de wet van 17 mei 2006 inzake de externe rechtspositie van gedetineerden niet getoetst werd aan de hand van de zaak die er aanleiding van was. Als dat namelijk gebeurd was, dan had men gezien dat Michelle Martin een zwaar strafregister had nog voor ze deze feiten beging. De hele toestand is zeer deprimerend,” zeggen Lambrecks en zijn partner Els Schreurs in een reactie.