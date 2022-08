Na 192 kilometer Druivenkoers rijdt Mathieu van der Poel nog 65 kilometer naar huis: “Een van de redenen waarom ik voor deze koersen kies”

Mathieu van der Poel is in de Druivenkoers Overijse - zijn eerste koers na zijn opgave in de Tour - 35ste geëindigd, op 50 seconden van de verrassende winnaar Matis Louvel. “Zonder die lekke band had het er wel anders uitgezien vandaag”, aldus Van der Poel, die na de lastige koers nog doodleuk naar huis fietste.

Hoe heeft Van der Poel zijn eerste wedstrijdkilometers in vijf weken beleefd? “Het was niet slecht, ik reed vooral op het slechtst mogelijke moment lek”, aldus MVDP na de koers in Overijse. “Het duurde wel even tegen de auto er was en het kostte me heel veel krachten om terug te komen. Dat was wel jammer, want we reden op dat moment met een mooie groep weg. Op het einde probeerden we het nog tot een sprint te laten komen voor Jasper (Philipsen, red.), maar bij mij was het beste er af op het einde. Zonder die lekke band had het er wel anders uitgezien vandaag”

“Het gevoel was zeker niet slecht, ik kon ook terug afzien”, vervolgt Van der Poel. “Daar was ik wel blij mee. Het was eigenlijk zoals ik verwacht had. Zeker niet slecht, maar ook niet super. Ik weet van mezelf dat ik altijd een paar koersen nodig heb om terug in het ritme te komen als ik niet op hoogte ben geweest.”

Met Roodhooft naar huis

En na de koers … kiest Van der Poel voor nog een ritje van 65 kilometer huiswaarts. “Dat heb ik in het verleden nog gedaan. Dat is ook zeker een van de redenen waarom ik voor zulke koersen dicht bij huis kies. Dat is wel een makkelijke manier om die trainingsuren erin te krijgen.” Hij moet het ritje alvast niet alleen afleggen: ploegleider Christoph Roodhooft fietst mee voor de gezelligheid.

LEES OOK. Jonge Fransman Matis Louvel is verrassende opvolger van Remco Evenepoel in Druivenkoers Overijse